Keurig Dr Pepper a tutto caffé: accordo per dar vita a un colosso mondiale

Keurig Dr Pepper e Jde Peet's hanno annunciato la stipula di un accordo definitivo in base al quale Kdp acquisirà Jde con una transazione interamente in contanti. L'operazione ambisce a dar vita a un gigante globale del caffè attraverso la combinazione complementare di Keurig di Kdp, piattaforma del caffè monodose in Nord America, con il portafoglio mondiale dei marchi di caffè di Jde Peet.

Dopo il completamento dell'acquisizione, Kdp prevede di dividersi in due società indipendenti, quotate in borsa negli Stati Uniti, creando una società con crescita su larga scala nel mercato delle bevande rinfrescanti del Nord America (Beverage Co.) e un'azienda produttrice di solo caffè, con ambizione di leadership nel mercato mondiale (Global Coffee Co.).

In base all'operazione, Kdp pagherà agli azionisti di Jde Peet's 31,85 euro per azione in contanti, un premio del 33% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi di Jde Peet's a 90 giorni, per un corrispettivo totale di 15,7 miliardi di euro. Jde Peet's pagherà inoltre un dividendo di 0,36 euro per azione, precedentemente dichiarato prima del closing, senza alcuna riduzione del prezzo di offerta.

Secondo gli obiettivi dei contraenti, l'acquisizione di Jde Peet's dovrebbe rafforzare il posizionamento di Kdp nel settore del caffè, creando "un portafoglio globale solido, resiliente e diversificato". L'acquisizione dovrebbe inoltre sbloccare ulteriori vantaggi operativi e finanziari, tra cui circa 400 milioni di dollari di sinergie di costo previste da realizzare in tre anni e un incremento dell'utile per azione (Eps) previsto a partire dal primo anno di integrazione. Le due aziende prevedono che tale partnership possa determinare risparmi sui costi per circa 400 milioni di dollari nell’arco di tre anni.