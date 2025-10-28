Nutella protagonista a Lucca Comics & Games

Dal 29 ottobre al 2 novembre 2025 torna ad animare la città di Lucca una nuova edizione del Festival Lucca Comics & Games, una manifestazione con 65 anni di storia che oggi è un grande evento aperto a tutti gli appassionati di cultura pop, che si ritrovano per celebrare i mondi del fumetto, del gioco da tavolo, del videogioco, dell’illustrazione, del cinema, delle sigle e serie televisive. Tanti gli ospiti e gli eventi sparsi per la città, con un pubblico atteso di 750.000 visitatori da tutta Italia. È l'opportunità perfetta per far conoscere ai visitatori la nuovissima Nutella Crêpe, la prima crêpe pronta, firmata Nutella.

Con Nutella Crêpe, Ferrero ambisce a presidiare un momento di consumo che copre dalla colazione alla merenda, all’after lunch & dinner e a colpire un target trasversale, con focus giovani adulti. Al fine di esaltare il ripieno di Nutella, che rappresenta il 34% del prodotto, e l’aroma di burro tostato, Nutella Crêpe si caratterizza per essere una crêpe supersottile. Velocità, praticità e semplicità si uniscono quindi in un solo prodotto con l’inconfondibile gusto firmato Nutella.

Presso lo stand dedicato sarà possibile assaggiare questa novità, pronta da consumare dopo averla scaldata solo pochi minuti. Ma ci sarà anche la possibilità di aggiudicarsi delle sorprese firmate Nutella, attraverso un gioco che prevede il completamento di una Caccia al Tesoro in giro per la città. Ma non finisce qui: durante i cinque giorni di manifestazione, allo stand di Nutella, ci sarà l’opportunità di ricevere in omaggio un vasetto di Nutella personalizzato dagli illustratori presenti, fino ad esaurimento scorte. Infine, un photobooth caratterizzato Nutella Comic offrirà a tutti l’opportunità di scattare delle foto divertenti in ricordo della giornata.