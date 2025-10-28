Lagarde: "Prezzi alimentari dovrebbero scendere"

Sarebbe auspicabile che i prezzi dei beni alimentari iniziassero a prendere una china discendente. Lo ha detto il presidente della Banca Centrale Europea (Bce) Christine Lagarde, intervistata a sorpresa a margine di una sua visita al Mercato Centrale di Firenze. Lagarde si trova in questi giorni nel capoluogo toscano dove a breve si terrà il consiglio direttivo della stessa Bce.

"Ho controllato i prezzi del cibo molto attentamente e sì, sono aumentati, ma molto meno rispetto a due anni fa. Ora sono ancora in aumento e sono più alti dell'inflazione media che abbiamo", ha dichiarato Lagarde. "I prezzi del cibo ora sono ancora in aumento, abbiamo una media di circa il 2% e i prezzi dei prodotti alimentari sono un po' più alti e dobbiamo assicurarci che continuino a scendere, perché il cibo è importante".

Il presidente della Bce ha indicato "verdure e formaggio" tra i prodotti che più assiduamente acquista al mercato "e qui ce n’è in abbondanza", ha detto tra le bancarelle fiorentine. Lagarde ha poi aggiunto: "Ho una richiesta speciale da mio marito: vuole che gli compri un panettone, ma forse è troppo presto...".