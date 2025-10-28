Frigoveneta acquisisce Freddo & Co

Ambienta SGR S.p.a, asset manager leader europeo e pioniere negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, annuncia che la sua platform company Frigoveneta S.p.A. ha finalizzato l’acquisizione di Freddo & Co. S.r.l, rinomata società attiva nella progettazione, installazione e assistenza post-vendita di impianti di refrigerazione industriale. Nell’ambito dell’operazione, di cui non sono stati resi noti i dettagli economici, i venditori hanno reinvestito nella piattaforma al fianco di Ambienta e continueranno a ricoprire un ruolo chiave nella gestione dell’azienda.

Fondata nel 1998 e con sede a Pianezze (Vicenza), Freddo è specializzata nella realizzazione e manutenzione di sistemi centralizzati di refrigerazione destinati a magazzini refrigerati e impianti di raffreddamento industriale di processo. La società serve un portafoglio ampio e diversificato di clienti premium attivi prevalentemente nel settore alimentare, dove vanta una solida presenza nei segmenti lattiero-caseario, della panificazione e dei salumi. Attualmente guidata da Michele Piovesan, Roberto Canova ed Enrico Signorini, Freddo combina un consolidato business di assistenza postvendita con un ampio team di esperti tecnici, i quali rappresentano un asset critico per sostenere l’espansione di Frigoveneta nei prossimi anni.

L’integrazione delle competenze tecniche e delle referenze di Freddo con le capacità commerciali e tecnologiche di Frigoveneta permetterà alla piattaforma di rafforzare ulteriormente la propria posizione nel settore alimentare e contribuirà ad accelerare l’adozione di tecnologie più efficienti e sostenibili come refrigeranti naturali e a basso GWP (Global Warming Potential).

Questa operazione rappresenta il terzo add-on per Frigoveneta, dopo le acquisizioni di Mercuri a febbraio 2025 e Bonera a luglio 2025. Dal momento in cui Ambienta è entrata nel settore all’inizio del 2024, la piattaforma è stata rafforzata su più direttrici strategiche, con l’obiettivo di creare un player di riferimento che fosse all’avanguardia rispetto ai principali trend ambientali che stanno trasformando il mondo della refrigerazione industriale. Ambienta resta quindi impegnata a proseguire il percorso di crescita della piattaforma attraverso l’integrazione di ulteriori società che presentino tecnologie, capacità di servizio e accesso al mercato complementari.

L'acquisizione si inserisce in un contesto di crescente interesse per il mercato europeo della refrigerazione commerciale e industriale, che vale circa 12 miliardi di Euro e sta attraversando una fase di trasformazione strutturale guidata dalla sostenibilità. Tra i principali fattori di cambiamento si evidenziano la transizione verso refrigeranti a basso GWP e l’inasprimento dei requisiti di efficienza energetica. Con sistemi di refrigerazione responsabili di circa 500 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra all’anno (pari a circa l’1% del totale globale), l’adozione di tecnologie più pulite ed efficienti è diventata una priorità per l’intero settore. Questo scenario favorisce il consolidamento e la diffusione di soluzioni in grado di ridurre sia le emissioni dirette (legate alle perdite di refrigerante) sia quelle indirette (derivanti dal consumo energetico).

Nel 2025, la maggior parte dei ricavi di Freddo proviene già da impianti che utilizzano refrigeranti a bassissimo GWP, in particolare CO2 contribuendo attivamente alla transizione verso un’industria della refrigerazione più sostenibile.

Massimiliano Lecchi, Private Equity Principal di Ambienta, ha commentato: “L’acquisizione di Freddo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Frigoveneta, rafforzando la nostra presenza nel settore alimentare e ampliando le capacità di servizio della piattaforma grazie a un team tecnico altamente qualificato.”, Francesco Lodrini, Private Equity Partner di Ambienta, ha aggiunto: “Ringraziamo i fondatori di Freddo per la fiducia accordataci e non vediamo l’ora di lavorare insieme per attivare sinergie all’interno della piattaforma, ampliare la base clienti e continuare a costruire un campione ambientale nella refrigerazione industriale".

Aggiunge Marco Rampichini, ceo di Frigoveneta: “Con l’ingresso di Freddo, Frigoveneta acquisisce un team di tecnici esperti che sarà determinante per rafforzare le nostre capacità di servizio e ampliare la presenza in segmenti strategici del settore alimentare. Con questo terzo add-on, la nostra piattaforma si posiziona tra i principali operatori italiani nel mercato dei sistemi di refrigerazione centralizzati. Siamo orgogliosi di accogliere Freddo nella piattaforma e certi che la loro esperienza contribuirà in modo significativo alla crescita del business” .

Michele Piovesan, Amministratore di Freddo, ha commentato: “Siamo entusiasti di unire le forze con Frigoveneta e le società che compongono la piattaforma. Questa partnership rappresenta un’opportunità unica per accelerare lo sviluppo di Freddo, senza rinunciare agli standard di eccellenza e affidabilità tecnica che hanno sempre contraddistinto la nostra azienda.” Nell’operazione Ambienta si è avvalsa del supporto di Ethica Group (M&A), Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (Legal e Tax) ed EY Parthenon (Commercial, Financial, HR). Freddo è stata assistita da Perpethua (M&A), Grimaldi Alliance (Legal) e Studio Fanciullo (Tax). ---FINE--- Ambienta Ambienta è una società europea di investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, fondata nel 2007. Con sedi a Milano, Londra, Parigi e Monaco di Baviera, Ambienta gestisce asset per oltre 4,0 miliardi di euro concentrandosi su investimenti in private equity, private credit e public markets ed è sostenuta da una base di investitori globale e in crescita. L'azienda investe in società guidate da megatrend ambientali e i cui prodotti o servizi migliorano l’uso efficiente delle risorse naturali e il controllo dell’inquinamento".