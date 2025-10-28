Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Turismo e gastronomia, la Liguria alla settimana della cucina regionale in Brasile
Alla ricerca di nuovi mercati, Regione investe nella filiera e in promozione prodotti certificati
Si è conclusa nei giorni scorsi la XIV Settimana della Cucina Regionale Italiana in Brasile, il più grande e completo evento dedicato alla gastronomia italiana nel Paese che ospita la comunità di italo-discendenti più numerosa al mondo. Anche la Liguria ha preso parte all’iniziativa, portando oltreoceano i sapori e le storie della propria tradizione culinaria. Promossa dal Consolato Generale d’Ital...
Fc - 54807
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency