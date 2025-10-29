PepsiCo cambia faccia: primo rebranding dopo 25 anni

"Una nuova audace identità aziendale". PepsiCo chiama così, in un comunicato ufficiale, il rebranding a cui è stato sottoposto il marchio. "Il nostro nuovo look è un simbolo di trasformazione che cattura l'energia, l'ottimismo e l'ambizione di PepsiCo".

La storia di PepsiCo è iniziata 60 anni fa con l'unione di due dei marchi più iconici al mondo: Pepsi e Lay's. "Nel corso dei decenni -spiega la nota-, abbiamo scritto nuovi capitoli mentre ci espandevamo, rimanendo profondamente legati ai nostri consumatori e al mondo che ci circonda".

"Oggi -prosegue la nota- siamo una famiglia di oltre 500 marchi, tra cui Tostitos, Gatorade, Quaker, Siete e poppi, e contiamo più di 300.000 dipendenti. La nostra presenza si estende dai negozietti del Kansas alle cucine del Cairo, dalle vivaci strade di San Paolo ai negozi di Shanghai".

"Sebbene la nostra attività sia cresciuta e si sia trasformata in molti modi -dice ancora la nota-, il nostro marchio aziendale è rimasto lo stesso per quasi 25 anni. Oggi siamo orgogliosi di presentare una nuova identità di marca, che riflette chi siamo ora e il futuro che stiamo costruendo insieme".

"Il nostro nuovo look -si legge nel comunicato- è più di un semplice logo: è un simbolo di trasformazione che cattura l'energia, l'ottimismo e l'ambizione di PepsiCo nel 2025 e oltre. Dal nostro impegno verso l'attenzione al consumatore e l'innovazione che prende vita attraverso i nostri marchi, alla nostra attenzione alla semplificazione e alla modernizzazione, ai nostri sforzi per diventare più sostenibili e resilienti con pep+, ci muoviamo con determinazione e intenzionalità, costruendo un'azienda moderna e lungimirante. È anche un'opportunità significativa per evidenziare la profondità e la diversità del nostro portafoglio, con solo il 21% dei consumatori in grado di nominare un marchio PepsiCo oltre a Pepsi".

“La nostra nuova identità riflette con coraggio chi siamo nel 2025: un'azienda con una portata espansiva, che mira ad avere un impatto positivo in tutto il mondo e una famiglia senza pari di marchi di alimenti e bevande amati”, ha affermato Ramon Laguarta, presidente e ceo di PepsiCo.

Al centro del nuovo logo c'è la lettera “P”, "un chiaro riferimento alla nostra tradizione -dice il comunicato-. Ma non è sola: è modellata dalle forme che la circondano, simboli che rappresentano i valori che guidano il nostro futuro: centralità del consumatore, sostenibilità, gusto eccellente. La “P” si rivela quando tutti questi elementi si uniscono, a ricordarci che il nostro scopo prende forma attraverso la connessione".

"La nostra tavolozza di colori attinge dal mondo reale -prosegue la nota-. I terreni ricchi che nutrono i nostri alimenti, le nostre bevande rinfrescanti e le tonalità vivaci che riflettono il nostro impegno nei confronti delle persone e del pianeta. Il nuovo carattere tipografico personalizzato, caratterizzato da lettere minuscole, trasmette un senso di accessibilità che rispecchia lo spirito audace e incentrato sul consumatore dei nostri marchi".

"E alla base di tutto questo c'è un sorriso -si legge nella nota-. Semplice, universale e profondamente umano, funge da riferimento visivo che si collega direttamente alla nostra missione di creare più sorrisi ad ogni sorso e ad ogni boccone, espressa in tre parole: 'Cibo. Bevande. Sorrisi'".

"Il nostro marchio aziendale rinnovato -commenta Jane Wakely, Chief Consumer and Marketing Officer e Chief Growth Officer, International Foods- è una bella espressione sia di chi siamo oggi come azienda sia delle nostre aspirazioni per il futuro, riflettendo il nostro ampio portafoglio di marchi di alimenti e bevande amati. Mettendo i sorrisi al centro della nostra identità visiva, stiamo segnalando la nostra ossessione per i consumatori, e questa ossessione alimenta la nostra crescita”.

Il nuovo marchio prenderà vita in vari modi, a partire dalla riprogettazione del sito PepsiCo.com e dei nostri canali social globali: LinkedIn, Instagram, YouTube e TikTok. Verrà introdotto gradualmente nei vari mercati, canali e punti di contatto, dagli imballaggi di alimenti e bevande ai nostri luoghi di lavoro e alla segnaletica, collegando la nostra ampia famiglia di marchi di consumo con il nostro marchio aziendale.