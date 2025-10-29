Taste of Italy 2 (Dea Capital) conquista Fine Foods
Il fondatore Fabrizio Fasulo rimane alla guida della società che opera nella distribuzione al fuori casa
Taste of Italy 2, fondo di private equity specializzato nel settore agroalimentare e gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, ha acquisito la maggioranza Fine Food Group, protagonista italiano nella distribuzione di prodotti per la ristorazione di alta qualità Tex-Mex, American e Fusion, da Europe Capital Partners VII.
I termini economici dell'acquisizione non sono stati resi noti.
Fondata nel 1997 da Fabrizio Fasulo e con sede a Burago di Molgora (MB), Fine Food serve una base clienti altamente diversificata composta da ristoranti, bar, pub e catene di street food in tutta Italia. Il portafoglio prodotti di Fine Food, con marchi propri e di terzi, copre categorie chiave come hamburger, patatine, antipasti, salse, tortilla, prodotti a base di pollo e carne, oltre ad alternative vegetali.
Nel 2024, Fine Food ha registrato ricavi di circa €46 milioni e un Ebitda di €5 milioni. La società opera attraverso cinque magazzini (Milano, Roma, Bari, Treviso e Paesi Bassi), assicurando prossimità e affidabilità nel servizio e sicurezza negli approvvigionamenti grazie a una rete di fornitori di fiducia e flussi logistici ottimizzati.
Il fondatore e AD, Fabrizio Fasulo, reinvestirà insieme a Taste of Italy e continuerà a guidare la società affiancato da un management team di elevata seniority.
"Taste of Italy - spiega una nota - affiancherà Fine Food nel consolidamento della propria leadership di mercato e nell’accelerazione della prossima fase di crescita, che potrà includere operazioni di M&A mirate in Italia e all’estero".
Secondo Filippo Amidei, Managing Director di Taste of Italy, “Fine Food Group è riuscita a ritagliarsi una nicchia redditizia in un mercato altamente competitivo grazie alla visione del suo fondatore, Fabrizio Fasulo, e all’impegno del management team e dei dipendenti. Il modello operativo della Società le consente di crescere in modo costante, aiutando i propri clienti a innovare, differenziarsi e diventare più efficienti. Sosterremo lo sviluppo della Società con ulteriori investimenti nelle persone e negli asset distributivi, potenzialmente attraverso l’integrazione di operatori complementari nel settore”.
Renato Mazzolini, General Partner di Europe Capital Partners VII, ha aggiunto: “E’ stato un piacere partecipare al percorso di successo di Fine Food Group e aver contribuito alla sua crescita. L’eccellente know-how maturato da Fine Food Group in oltre venticinque anni di attività, la professionalità e la motivazione delle persone, un portafoglio prodotti completo e in continuo aggiornamento, l’elevata qualità del servizio, hanno permesso la creazione di una realtà di eccellenza nel settore pronta a cogliere nuove opportunità in un mercato in crescita”.
Infine, Fabrizio Fasulo, ha detto che “da oltre venticinque anni la nostra mission è ricercare e selezionare prodotti provenienti da tutto il mondo, esclusivi, sorprendenti e qualitativamente garantiti, per soddisfare le aspettative del pubblico e ottimizzare la redditività dei nostri clienti. Ringrazio il management team, tutti i dipendenti e i miei soci di Europe Capital Partners, con i quali abbiamo focalizzato e valorizzato i nostri punti di forza. Taste of Italy ci affiancherà nel prossimo percorso di innovazione e investimento per cogliere le opportunità aperte dall’evoluzione del mercato, mantenendo l’identità di Fine Food Group. Continueremo a consegnare oggi le idee di domani”.
EFA News - European Food Agency