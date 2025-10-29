Taste of Italy 2 (Dea Capital) conquista Fine Foods

Taste of Italy 2, fondo di private equity specializzato nel settore agroalimentare e gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, ha acquisito la maggioranza Fine Food Group, protagonista italiano nella distribuzione di prodotti per la ristorazione di alta qualità Tex-Mex, American e Fusion, da Europe Capital Partners VII.

I termini economici dell'acquisizione non sono stati resi noti.

Fondata nel 1997 da Fabrizio Fasulo e con sede a Burago di Molgora (MB), Fine Food serve una base clienti altamente diversificata composta da ristoranti, bar, pub e catene di street food in tutta Italia. Il portafoglio prodotti di Fine Food, con marchi propri e di terzi, copre categorie chiave come hamburger, patatine, antipasti, salse, tortilla, prodotti a base di pollo e carne, oltre ad alternative vegetali.

Nel 2024, Fine Food ha registrato ricavi di circa €46 milioni e un Ebitda di €5 milioni. La società opera attraverso cinque magazzini (Milano, Roma, Bari, Treviso e Paesi Bassi), assicurando prossimità e affidabilità nel servizio e sicurezza negli approvvigionamenti grazie a una rete di fornitori di fiducia e flussi logistici ottimizzati.

Il fondatore e AD, Fabrizio Fasulo, reinvestirà insieme a Taste of Italy e continuerà a guidare la società affiancato da un management team di elevata seniority.

"Taste of Italy - spiega una nota - affiancherà Fine Food nel consolidamento della propria leadership di mercato e nell’accelerazione della prossima fase di crescita, che potrà includere operazioni di M&A mirate in Italia e all’estero".

Secondo Filippo Amidei, Managing Director di Taste of Italy, “Fine Food Group è riuscita a ritagliarsi una nicchia redditizia in un mercato altamente competitivo grazie alla visione del suo fondatore, Fabrizio Fasulo, e all’impegno del management team e dei dipendenti. Il modello operativo della Società le consente di crescere in modo costante, aiutando i propri clienti a innovare, differenziarsi e diventare più efficienti. Sosterremo lo sviluppo della Società con ulteriori investimenti nelle persone e negli asset distributivi, potenzialmente attraverso l’integrazione di operatori complementari nel settore”.

Renato Mazzolini, General Partner di Europe Capital Partners VII, ha aggiunto: “E’ stato un piacere partecipare al percorso di successo di Fine Food Group e aver contribuito alla sua crescita. L’eccellente know-how maturato da Fine Food Group in oltre venticinque anni di attività, la professionalità e la motivazione delle persone, un portafoglio prodotti completo e in continuo aggiornamento, l’elevata qualità del servizio, hanno permesso la creazione di una realtà di eccellenza nel settore pronta a cogliere nuove opportunità in un mercato in crescita”.

Infine, Fabrizio Fasulo, ha detto che “da oltre venticinque anni la nostra mission è ricercare e selezionare prodotti provenienti da tutto il mondo, esclusivi, sorprendenti e qualitativamente garantiti, per soddisfare le aspettative del pubblico e ottimizzare la redditività dei nostri clienti. Ringrazio il management team, tutti i dipendenti e i miei soci di Europe Capital Partners, con i quali abbiamo focalizzato e valorizzato i nostri punti di forza. Taste of Italy ci affiancherà nel prossimo percorso di innovazione e investimento per cogliere le opportunità aperte dall’evoluzione del mercato, mantenendo l’identità di Fine Food Group. Continueremo a consegnare oggi le idee di domani”.