Kraft Heinz, trimestre in calo

Kraft Heinz ha pubblicato i risultati del terzo trimestre 2025 e aggiorna le previsioni per l'intero anno 2025. Tra i dati salienti del trimestre, il fatturato netto diminuito del 2,3% a 6,237 miliardi di dollari; il fatturato netto organico è diminuito del 2,5%. Il margine di profitto lordo è diminuito di 230 punti base al 31,9%, il margine di profitto lordo rettificato è diminuito di 200 punti ba...