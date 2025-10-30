Do you want to access to this and other private contents?
Kraft Heinz, trimestre in calo
Fatturato a 6,2 miliardi di dollari, -2,3% rispetto a un anno prima: nei 9 mesi fatturato a 18,588 miliardi (-3,5%)
Kraft Heinz ha pubblicato i risultati del terzo trimestre 2025 e aggiorna le previsioni per l'intero anno 2025. Tra i dati salienti del trimestre, il fatturato netto diminuito del 2,3% a 6,237 miliardi di dollari; il fatturato netto organico è diminuito del 2,5%. Il margine di profitto lordo è diminuito di 230 punti base al 31,9%, il margine di profitto lordo rettificato è diminuito di 200 punti ba...
