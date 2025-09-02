Kraft Heinz si divide in due società quotate

The Kraft Heinz Company ha annunciato oggi che il suo consiglio di amministrazione ha approvato all'unanimità un piano per separare la società in due società indipendenti e quotate in borsa attraverso uno spin-off esente da imposte. Si confermano, dunque, le indiscrezioni che abbiamo preannunciato tre settimane fa di una multinazionale intenta a concentrarsi sul ketchup (leggi notizia EFA News).

La separazione, infatti, come sottolinea il comunicato ufficiale di oggi, "è stata concepita per massimizzare le capacità e i marchi di Kraft Heinz riducendo al contempo la complessità, consentendo alle due nuove società di impiegare più efficacemente le risorse verso le loro distinte priorità strategiche". Questa focalizzazione, sottolinea la multinazionale, "consentirà di ottenere risultati migliori, preservando al contempo le dimensioni necessarie per competere e vincere nell'ambiente attuale".

L'azienda prevede fino a 300 milioni di dollari di sinergie negative, con chiare opportunità di mitigarne una parte sostanziale nel breve termine.

Attualmente Kraft Heinz prevede che la transazione si concluda nella seconda metà del 2026: l'operazione è subordinata al soddisfacimento delle consuete condizioni, tra cui l'approvazione finale da parte del consiglio di amministrazione di Kraft Heinz, il ricevimento di un parere fiscale sulla natura esente da imposte della separazione e l'efficacia degli opportuni depositi presso la Securities and Exchange Commission statunitense.

Le due società risultanti, i cui nomi saranno determinati in un secondo momento, saranno:

Global Taste Elevation Co. leader mondiale nel settore dei pasti conservabili, con circa 15,4 miliardi di dollari di fatturato netto nel 2024 e circa 4 miliardi di dollari di ebitda rettificato nel 2024. L'azienda comprenderà una serie di marchi iconici e "gioielli locali", con tre brand da un miliardo di dollari, ossiaHeinz, Philadelphia e Kraft Mac & Cheese, e circa il 75% delle vendite nette provenienti da salse, creme spalmabili e condimenti. Circa il 20% delle vendite nette del 2024 è realizzato nei mercati emergenti e circa il 20% nel settore del fuori casa. North American Grocery Co. portafoglio scalare di prodotti di base del Nord America con circa 10,4 miliardi di dollari di vendite nette nel 2024 e circa 2,3 miliardi di dollari di ebitda rettificato. Questa società, che sarà guidata da Carlos Abrams-Rivera, comprenderà un portafoglio di "marchi molto amati", tra cui tre brand da un miliardo di dollari: Oscar Mayer, Kraft Singles e Lunchables. Circa il 75% del fatturato netto proviene da marchi che sono al primo o al secondo posto nelle rispettive categorie.

“Separandoci in due società -ha dichiarato Miguel Patricio, presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di Kraft Heinz-. potremo dedicare il giusto livello di attenzione e di risorse per sbloccare il potenziale di ciascun marchio e ottenere migliori risultati e la creazione di valore per gli azionisti nel lungo periodo. Sono ansioso di lavorare a stretto contatto con Carlos e con il team di Kraft Heinz nei prossimi mesi per preparare l'organizzazione alla separazione".

Le società, secondo la multinazionale, dovrebbero disporre di un "ampio flusso di cassa discrezionale" per investire nella crescita organica. "Questa mossa libererà la potenza dei nostri marchi e sbloccherà il potenziale della nostra azienda -spiega Carlos Abrams-Rivera, ceo di Kraft Heinz-. Questo passo successivo nella nostra trasformazione è possibile solo grazie all'impegno dei nostri 36.000 dipendenti di talento che ogni giorno offrono qualità e valore ai consumatori. Continueremo a operare come ‘una Kraft Heinz’ durante il processo di separazione".

Carlos Abrams-Rivera continuerà a ricoprire il ruolo di ceo di Kraft Heinz e diventerà ceo di North American Grocery Co. al termine della separazione. Il cda sta collaborando con una società di ricerca di dirigenti di fama nazionale per individuare potenziali candidati ceo per l'altra società, Global Taste Elevation Co. Miguel Patricio, attuale presidente del consiglio di amministrazione, diventerà presidente esecutivo. Il consiglio ha inoltre costituito un Comitato di separazione, guidato da John Cahill, per supervisionare l'esecuzione della separazione proposta.

"Siamo fermamente convinti -prosegue Jack Pope, lead director del consiglio di amministrazione di Kraft Heinz- che una maggiore concentrazione si tradurrà in una migliore performance e nella creazione di valore per gli azionisti. Riteniamo che questi cambiamenti ci consentiranno di realizzare al meglio il nostro piano di separazione in due società indipendenti e quotate in borsa".