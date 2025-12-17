Cambio della guardia in Kraft Heinz: Steve Cahillane nuovo ceo

Kraft Heinz Company ha annunciato con un comunicato di aver nominato Steve Cahillane amministratore delegato della società, a partire dal 1° gennaio 2026. Carlos Abrams-Rivera si dimetterà il 1° gennaio e ricoprirà il ruolo di consulente della società fino al 6 marzo 2026, per garantire una transizione fluida alla leadership.

In seguito alla prevista separazione di Kraft Heinz in due società indipendenti quotate in borsa, decisione presa a settembre scorso (leggi notizia EFA News) Cahillane entrerà, inoltre, a far parte del consiglio di amministrazione della società e ricoprirà il ruolo di ceo di Global Taste Elevation Co. una delle due nuove società (l'altra è North American Grocery Co).

Cahillane ha conseguito una laurea in Scienze Politiche presso la Northwestern University e un Master in Business Administration presso l'Università di Harvard: fa parte del consiglio di amministrazione della Northwestern University, del consiglio nazionale dello Smithsonian e del consiglio di amministrazione della Colgate-Palmolive.

Il manager, sottolinea il comunicato ufficiale, "porta con sé una vasta esperienza nel settore in Kraft Heinz", avendo ricoperto di recente la carica di presidente e ceo di Kellanova fino alla sua recente acquisizione da parte di Mars Incorporated, operazione da 36 miliardi di dollari autorizzata pochi giorni fa dall'Ue (leggi notizia EFA News). Durante il suo periodo alla guida di Kellanova, Cahillane ha guidato l'azienda attraverso un periodo di crescita trasformativa, supervisionando l'espansione dell'iconico portafoglio di marchi globali dell'azienda, tra cui Pringles, Cheez-It, Pop-Tarts, Kellogg's (International) e altri amati prodotti di base per la casa.

Cahillane ha, inoltre, guidato la Kellogg Company attraverso la separazione di successo della sua attività nordamericana nel settore dei cereali e il lancio di Kellanova, una potenza mondiale nel settore degli snack. Nel corso dei suoi oltre trent'anni di carriera, Cahillane ha ricoperto ruoli dirigenziali di alto livello presso The Nature's Bounty Co., The Coca-Cola Company e AB InBev.

“Sono onorato di entrare a far parte di Kraft Heinz come ceo in un momento così cruciale ed emozionante - spiega Cahillane - Come milioni di persone in tutto il mondo, ho un legame profondamente personale con i marchi Kraft Heinz, che risale alla mia infanzia. Ho dedicato tutta la mia carriera alla creazione di marchi e l'opportunità di fare lo stesso con l'iconico portfolio di Kraft Heinz è un sogno che si avvera. Sono certo che la separazione pianificata accelererà la capacità dell'azienda di competere e vincere nel contesto odierno e sbloccherà l'immensa opportunità che abbiamo di fronte. Non vedo l'ora di lavorare con il team per scrivere insieme questo entusiasmante prossimo capitolo”.

“Steve è particolarmente qualificato per guidare questa organizzazione nel futuro e siamo lieti che assumerà il ruolo di ceo - sottolinea Miguel Patricio, presidente del consiglio di Kraft Heinz - Il suo track record e la sua esperienza nel settore non hanno eguali e saranno preziosissimi mentre ci imbarchiamo in questo prossimo capitolo. A nome del consiglio di amministrazione e di tutti noi di Kraft Heinz, siamo profondamente grati a Carlos Abrams-Rivera per i suoi numerosi contributi all'azienda, ricoprendo non solo il ruolo di ceo ma anche altri ruoli di leadership essenziali. Carlos ha contribuito a trasformare l'azienda in un'organizzazione più agile e innovativa e ha gettato le basi per l'imminente separazione".

Nell'ambito della transizione alla leadership, John T. Cahill, vicepresidente del consiglio di amministrazione di Kraft Heinz, che in precedenza ha ricoperto la carica di ceo di Kraft prima dell'unione con Heinz, diventerà presidente del consiglio. Cahill continuerà a guidare il Comitato di separazione del Consiglio, che ha guidato sin dalla sua formazione all'inizio di quest'anno. Miguel Patricio continuerà a ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione di Kraft Heinz. Il Consiglio avvierà inoltre una ricerca globale di un ceo che guidi la North American Grocery Co.

“Desidero esprimere la profonda gratitudine del consiglio di amministrazione a Miguel Patricio per essere intervenuto aiutando a preparare l'azienda e il team dirigenziale alla separazione proposta - ha affermato John T. Cahill, vicepresidente del consiglio di amministrazione di Kraft Heinz - Grazie a questa transizione, potrà ora concentrarsi sui suoi numerosi altri impegni, continuando a far parte del consiglio di amministrazione di Kraft Heinz. Non vedo l'ora di assumere il ruolo di Presidente mentre inauguriamo una nuova entusiasmante era per l'azienda, con Steve Cahillane al timone”.





