Kraft Heinz pensa alla scissione: e la qualità dei suoi marchi?

L'annuncio di questo mese di Kraft Heinz di voler dividere le attività di alimentari e salse in due società quotate in borsa, una focalizzata su salse e condimenti in rapida crescita, l'altra sui prodotti alimentari (leggi notizia EFA News) potrebbe non essere sufficiente a rilanciare i suoi marchi. Lo sostengono a gran voce ex dipendenti, consulenti e analisti di Wall Street, secondo cui il colosso U...