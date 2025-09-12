Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Kraft Heinz pensa alla scissione: e la qualità dei suoi marchi?
Secondo gli esperti il brand è in ritardo sulle novità richieste da Maha e dall'amministrazione Trump: meno conservanti e ingredienti artificiali
L'annuncio di questo mese di Kraft Heinz di voler dividere le attività di alimentari e salse in due società quotate in borsa, una focalizzata su salse e condimenti in rapida crescita, l'altra sui prodotti alimentari (leggi notizia EFA News) potrebbe non essere sufficiente a rilanciare i suoi marchi. Lo sostengono a gran voce ex dipendenti, consulenti e analisti di Wall Street, secondo cui il colosso U...
Fc - 53540
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency