Area Euro, disoccupazione al 6,3%

A settembre 2025, il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'area dell'euro era pari al 6,3%, stabile rispetto ad agosto 2025 e a settembre 2024. Secondo i dati Eurostat, il tasso di disoccupazione dell'UE era pari al 6% nel settembre 2025, anch'esso stabile rispetto ad agosto 2025 e in aumento rispetto al 5,9% di settembre 2024.

Eurostat stima che nel settembre 2025 fossero disoccupate 13,246 milioni di persone nell'UE, di cui 11,003 milioni nell'area dell'euro.Rispetto ad agosto 2025, la disoccupazione è aumentata di 63 mila unità nell'UE e di 65 mila nell'area dell'euro.Rispetto a settembre 2024, la disoccupazione è aumentata di 227 mila unità nell'UE e di 187 mila nell'area dell'euro.

Secondo i dati totali sulla disoccupazione destagionalizzata, l'Italia ha un tasso, a settembre 23025, del 6,1% con un numero di persone pari a 1.582 unità.

Disoccupazione giovanile



Nel settembre 2025, nell'UE erano disoccupati 2,866 milioni di giovani (di età inferiore ai 25 anni), di cui 2,282 milioni nell'area dell'euro. Nel settembre 2025 il tasso di disoccupazione giovanile era pari al 14,8% nell'UE, stabile rispetto ad agosto 2025, e al 14,4% nell'area dell'euro, in aumento rispetto al 14,3% del mese precedente.

Rispetto ad agosto 2025, la disoccupazione giovanile è aumentata di 10 mila unità nell'UE e di 23 mila nell'area dell'euro. Rispetto a settembre 2024, la disoccupazione giovanile è diminuita di 121 mila unità nell'UE e di 79 mila nell'area dell'euro.

Per quanto riguarda l'occupazione giovanile l'Italia mostra un un tasso, a settembre 23025, del 20,6% con un numero di persone pari a 271 unità.

Disoccupazione per sesso

Nel settembre 2025 il tasso di disoccupazione delle donne nell'UE era pari al 6,1% e quello degli uomini al 5,8%, entrambi stabili rispetto al mese precedente. Nell'area dell'euro il tasso di disoccupazione delle donne era pari al 6,5%, stabile rispetto ad agosto 2025, mentre quello degli uomini era pari al 6,2%, in aumento rispetto al 6,1% del mese precedente. In quest'ambito l'Italia ha un tasso del 5,8% a settembre per quanto riguarda i maschi occupati e del 6,6% per le donne.