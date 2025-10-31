Do you want to access to this and other private contents?
Sogemi: Lorenzo Barbagli nominato direttore Infrastrutture
Cesare Ferrero (presidente): "Proseguiamo consolidamento competenze strategiche"
Sogemi, società che gestisce i Mercati all’Ingrosso Agroalimentari di Milano ed i mercati Comunali cittadini (Foody), annuncia la nomina di Lorenzo Barbagli a direttore Infrastrutture per guidare i progetti di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Sogemi.La nomina di Barbagli - che viene da esperienze in Pirelli RE, Bnp Paribas Real Estate, Prelios - si inserisce nel percorso di ra...
EFA News - European Food Agency
