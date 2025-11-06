Sogemi: inaugurata nuova mega-sede

Sogemi ha inaugurato i nuovi spazi di Palazzo Affari, all’interno del complesso immobiliare di via Lombroso 54, cuore operativo del sistema agroalimentare milanese.L'edificio, originariamente realizzato nel 1965, è stato completamente ristrutturato e si estende su 11 piani per 4.700 mq, oltre ad un’area di 2.500 mq a servizio delle imprese del comparto agroalimentare dedicata a Business Center in c...