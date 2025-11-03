Campari apre in rosso a Piazza Affari

Non poteva che iniziare in territorio negativo la settimana di Campari a Piazza Affari dopo la pessima notizia del sequestro preventivo di quasi 1,3 miliardi di euro nei confronti di Lagfin, holding di diritto lussemburghese, principale azionista di Davide Campari Milano, arrivata venerdì scorso a mercati chiusi (leggi notizia EFA News). Questa mattina il titolo ha aperto subito in forte calo e mentre scriviamo il titolo perde il 3,12%.

Da Milano, dalla sede della società della famiglia Garavoglia, venerdì in tarda serata è stata divulgata una "Nota di precisazione" che riporta: "in relazione agli articoli di stampa relativi al contenzioso tra Lagfin e l’amministrazione finanziaria, il Gruppo Campari precisa che la disputa non riguarda Davide Campari-Milano N.V. né il gruppo Campari. Ergo, non vi è alcuna conseguenza né per Davide Campari- Milano N.V. né per il Gruppo Campari".