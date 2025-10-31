Campari, sequestro da 1,3 miliardi in azioni

La Guardia di Finanza di Milano, su disposizione della procura di Monza, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di quasi 1,3 miliardi di euro, nei confronti di Lagfin, holding di diritto lussemburghese, principale azionista di Davide Campari Milano, per i reati di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici"e per "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche".

L'indagine, sviluppata dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, ha preso avvio da una verifica fiscale sulla holding che, a seguito di un'operazione straordinaria di fusione per incorporazione, ha assorbito la controllata italiana, detentrice del pacchetto azionario di maggioranza di Davide Campari Milano. All'atto della fusione, non sarebbero state dichiarate le plusvalenze per oltre 5,3 miliardi di euro, maturate in capo alla società italiana oggetto di incorporazione e non tassate al momento della loro fuoriuscita dal territorio nazionale, come previsto dalla normativa fiscale.

Il sequestro è stato integralmente eseguito attraverso l'apposizione del vincolo sulle azioni ordinarie della società partecipata dalla holding lussemburghese, fino a concorrenza dell'importo disposto nel decreto, corrispondente all'imposta non versata all'atto del trasferimento all'estero della società incorporata.

Secondo gli inquirenti, il gruppo ha simulato il trasferimento degli asset a una branch domestica neo-costituita, ma la gestione effettiva del ramo finanziario è rimasta in capo alla casa madre lussemburghese. Il sequestro, pari a poco più del 16% del capitale Campari (capitalizzazione 7,4 miliardi), copre l'imposta evasa e blocca le azioni fino a decisione definitiva.

La nota della Procura sottolinea come le "complesse operazioni" abbiano eluso la normativa fiscale, con il vincolo apposto integralmente sulle azioni partecipate. Campari, leader negli spirits, non ha commentato, ma l'inchiesta non coinvolge direttamente la quotata. Le indagini proseguono per quantificare eventuali ulteriori profili evasivi.