Campari, il mercato studia le mosse dopo patteggiamento
La holding Lagfin si è accordata con l'Agenzia delle entrate per pagare 405 milioni di euro
Viaggia in territorio negativo (-0,6%) il titolo Campari a Piazza Affari dopo la notizia che Lagfin S.c.a, la holding della famiglia proprietario del marchio, ossia i Garavoglia, si è accordata con l'Agenzia delle entrate per risolvere la controversia fiscale aperta a fine ottobre scorso quando la Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato quasi 1,3 miliardi di euro in azioni per i reati di "dichiarazione...
