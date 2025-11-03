Politiche di coesione, più risorse per agricoltura

“Il Governo continua a investire in Agricoltura e a rafforzare il percorso di crescita del settore che contribuisce alla costruzione di una Nazione più forte e coesa. Ci saranno 113 milioni di euro in più da investire nel settore primario e si concentreranno sugli incentivi per l’innovazione di piccole e medie imprese che operano in agricoltura, pesca e acquacoltura, e finanziamenti per l’adozione di macchine spandiconcime di precisione per rendere le imprese protagoniste del miglioramento della qualità dell’aria. Camminiamo al fianco dei nostri agricoltori, dei pescatori e degli acquacoltori per rendere il settore primario sempre più competitivo e sostenibile”.

Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida commentando la decisione del governo nell’ambito della riforma delle politiche di coesione. Il finanziamento di interventi per la dotazione di spandiconcime di precisione sono in attuazione degli impegni assunti dal Governo nei confronti della Commissione europea relativamente al Piano di miglioramento della qualità dell’aria.