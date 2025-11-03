Do you want to access to this and other private contents?
Garda Doc: è svolta, in arrivo low alcol e cremant
Modifica disciplinare produzione apre le porte a nuove tipologie e aggiornamenti produttivi
Approvate le modifiche al disciplinare di produzione dei vini Garda Doc. Il decreto ministeriale del 24 settembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 234 dell’8 ottobre 2025 introduce importanti novità, pensate per rafforzare la competitività e l’attualità della denominazione, in equilibrio tra evoluzione produttiva e rispetto della tradizione di un te...
EFA News - European Food Agency
