Italian Wine Brands: tutti in carrozza per calici d'eccellenza
Fino al 31 dicembre, vini Grande Alberone saranno serviti a bordo dei treni Italo
Italian Wine Brands, uno dei principali gruppi vinicoli italiani e tra i più attivi sui mercati internazionali, rappresenta oggi un punto di riferimento per la valorizzazione del vino italiano nel mondo. Con un portfoglio di marchi riconosciuti e apprezzati, il gruppo unisce tradizione e innovazione, promuovendo l’eccellenza enologica italiana attraverso esperienze di qualità.Fino al 31 dicembre 202...
EFA News - European Food Agency
