Sciocolà: oltre 90mila visitatori per 130 stand

Si è conclusa la 7° edizione di “Sciocolà - Festival del Cioccolato Artigianale” che, dal 30 ottobre al 2 novembre, ha visto oltre 90 mila visitatori affollare le strade, esplorare 130 stand di maestri cioccolatieri provenienti da tutto il mondo e partecipare a centinaia di appuntamenti tra showcooking, degustazioni, musica dal vivo, incontri culturali e premiazioni. Protagonista assoluto di quest’anno è stato il mondo del fumetto, celebrato con eventi dedicati, laboratori per bambini e una spettacolare scultura in cioccolato di Lupo Alberto, firmata dal Maestro Mirco Della Vecchia. Tra gli ospiti più attesi, anche Ernst Knam, il “re del cioccolato”, Sergio Pappalattera, autore di iconiche copertine discografiche per 883, Jovanotti e Battiato e Marino Neri, tra le voci più solide del realismo magico a fumetti in Italia.

“Anche questa settima edizione di Sciocolà va in archivio positivamente, un successo certificato dalle tante presenze e dai tanti sorrisi di chi ha scelto il centro di Modena per il suo fine settimana", osserva Cesare Galavotti, presidente della Cna di Modena, evidenziando la presenza di numerosi “non modenesi, a dimostrazione dell'importanza di Sciocolà in termini di marketing territoriale".

“Sciocolà è ormai un appuntamento atteso, riconosciuto e vissuto con entusiasmo non solo dai modenesi, ma da migliaia di visitatori che ogni anno scelgono Modena per immergersi in un’esperienza unica legata al cioccolato artigianale”, afferma Stefano Pelliciardi di Sgp Grandi Eventi, organizzatore del festival. “La sfida del prossimo anno sarà quella di rendere Sciocolà ancora più internazionale, innovativa e capace di raccontare Modena attraverso il gusto, la cultura e l’accoglienza. Questa città merita un evento che continui a crescere e a rappresentarla nel mondo”.

La manifestazione è stata a ingresso gratuito, promossa da Cna Modena, è stata organizzata da Sgp Grandi Eventi Srl in partnership con Acai e con il patrocinio del Comune di Modena e della Regione Emilia Romagna e con il contributo della Camera di Commercio di Modena.