Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Kiwi. Jingold: volumi in crescita per tutte le varietà
Con una rete di 2500 ettari complessivi, il gruppo si rafforza nei mercati europei e internazionali
È partita con le migliori premesse la nuova stagione commerciale di Jingold, lo specialista globale del kiwi che con le sue innovative varietà a polpa gialla, rossa e verde si conferma tra i principali protagonisti del panorama internazionale. Con 2500 ettari complessivi di cui 2000 in Italia e una rete di 850 produttori tra emisfero nord e sud, l'azienda italiana prosegue nel suo percorso di crescita, r...
lml - 54955
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency