Kiwi. Jingold: volumi in crescita per tutte le varietà

È partita con le migliori premesse la nuova stagione commerciale di Jingold, lo specialista globale del kiwi che con le sue innovative varietà a polpa gialla, rossa e verde si conferma tra i principali protagonisti del panorama internazionale. Con 2500 ettari complessivi di cui 2000 in Italia e una rete di 850 produttori tra emisfero nord e sud, l'azienda italiana prosegue nel suo percorso di crescita, r...