Nestlé Health Science: partnership accademiche su innovazione in nutrizione e salute

Nestlé si impegna a sviluppare soluzioni nutrizionali che affrontino nuove piattaforme di crescita come la salute femminile, la longevità e la gestione del peso. Nell'ambito dei suoi sforzi per fornire innovazioni che rispondano a specifiche esigenze di salute, l'azienda sta sfruttando la sua vasta esperienza in ricerca e sviluppo, esplorando tecnologie emergenti e collaborando con istituzioni accademiche e startup.

Con l'Innovation Institute for Food & Health (Iifh) dell'Università della California, Davis, Nestlé Health Science sta avviando una partnership strategica volta a promuovere l'innovazione nei settori della nutrizione e della salute, nonché lo sviluppo di startup. Attraverso questa partnership, l'azienda lavorerà per identificare e immettere sul mercato soluzioni basate sulla nutrizione che affrontino aree come la salute femminile, la longevità e la gestione del peso. Nestlé Health Science e l'Università della California, Davis esploreranno anche opportunità di ricerca collaborativa e coinvolgimento degli studenti.

In Australia, Nestlé Health Science collaborerà con l'Australia Catholic University di Melbourne per accelerare l'innovazione delle startup attraverso il suo programma di incubazione dedicato alla salute femminile, alla longevità e alla gestione del peso. Questa iniziativa includerà anche potenziali opportunità di tutoraggio per gli studenti e di collaborazione su futuri progetti di ricerca.

Di recente, l'azienda ha inoltre annunciato la terza edizione della sua Innovation Challenge con il Food & Nutrition Innovation Institute presso la Gerald J. and Dorothy R. Friedman School of Nutrition Science and Policy della Tufts University, incentrata sulla salute delle donne in relazione a una sana longevità. I vincitori riceveranno un supporto di livello mondiale da Nestlé Health Science e dalla Tufts University per promuovere l'innovazione.

"Vogliamo incoraggiare nuove soluzioni nelle scienze della salute lavorando direttamente con persone che hanno idee brillanti e potrebbero avvalersi di una guida professionale per svilupparle", ha affermato Hans Manning, vicepresidente di Innovazione e Strategia presso il centro di Ricerca e Sviluppo di Nestlé Health Science a Bridgewater, nel New Jersey. "Le partnership strategiche con le università ci consentono di collaborare con gli imprenditori per aiutarli a lanciare sul mercato prodotti altamente differenziati in tre aree chiave: salute delle donne, longevità e controllo del peso. L'obiettivo finale è fornire soluzioni nutrizionali innovative e basate sulla scienza per migliorare lo stato di salute di consumatori e pazienti".

Queste iniziative si basano sull'impegno di Nestlé nello sviluppo di soluzioni nutrizionali che affrontino queste nuove piattaforme di crescita. Tra gli esempi di innovazioni recenti rientrano una miscela unica di nutrienti bioattivi per favorire il recupero muscolare a marchio Pure Encapsulations, nonché soluzioni nutrizionali per supportare la gestione del peso a marchio Boost.