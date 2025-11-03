Assica: nuovo tour del progetto "Trust Your Taste"

Parte oggi una nuova edizione della campagna nei punti vendita promossa da Assica (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi) nell’ambito del progetto europeo “Trust Your Taste – Choose European Quality”, dedicato alla valorizzazione della salumeria e della carne suina.

Dal 3 al 19 novembre 2025, oltre 60 botteghe e macellerie in 20 città italiane – da Milano a Napoli, da Roma a Bologna, da Genova a Reggio Calabria, fino a Chieti, Pistoia e Burano – offriranno ai consumatori un’esperienza d’acquisto unica, fatta di gusto, conoscenza e autenticità. I punti vendita aderenti saranno facilmente riconoscibili grazie a un allestimento dedicato, con vetrofanie, materiali informativi e shopper brandizzate. Tutti gli esercizi partecipanti sono consultabili sul sito ufficiale Trust Your taste

All’interno delle botteghe, i consumatori saranno accolti da macellai e salumieri esperti, pronti a condividere consigli pratici, ricette innovative e informazioni nutrizionali sui prodotti suini. Grazie a un kit informativo personalizzato, il personale guiderà i clienti alla scoperta dei tagli più pregiati ma anche di quelli meno conosciuti, promuovendo un approccio consapevole e sostenibile al consumo.

L’obiettivo è valorizzare ogni parte del prodotto, incoraggiando la riduzione degli sprechi alimentari e il rispetto delle normative europee sulla qualità e la sicurezza alimentare. Ogni punto vendita diventa così un vero e proprio punto informativo, dotato di materiali professionali come grembiuli personalizzati e oltre 600 shopper brandizzate, per rafforzare la visibilità dell’iniziativa e l’identità comune della rete di partner coinvolti.

L'iniziativa si inserisce in un contesto di mercato dove la domanda di trasparenza e qualità certificata è in costante crescita, confermando il ruolo centrale della filiera suinicola nell'economia agroalimentare italiana ed europea.