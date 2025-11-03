Pasqua Vini investe sul passito griffato Carole Bouquet

Pantelleria, terra immaginifica e aspra, custode di un patrimonio enologico unico, è la prossima sfida per Pasqua Vini. Inizia un nuovo progetto per la cantina, che si aggiunge ai tanti che hanno costellato il centenario, dove vino e visione si incontrano in modo audace scommettendo sull’isola pantesca. Nell’anno del centenario, Pasqua continua a costruire il proprio futuro attraverso un cammino di ri...