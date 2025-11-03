Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Vendemmia. Cantina di Venosa: raccolti 48mila quintali
Aglianico fa la parte del leone tra i vitigni del Vulture. Qualità uve favorita da primavera fresca ed estate asciutta
Una vendemmia che, fin dai primi segnali in primavera, lasciava intuire il suo potenziale straordinario. Quest’anno la Cantina di Venosa ha raccolto 48mila quintali di uve, di cui 40mila di Aglianico, il vitigno che più di ogni altro rappresenta l’anima del Vulture. La parte restante è composta da Moscato, Malvasia, Greco e Merlot, varietà che arricchiscono i progetti paralleli della cantina, portan...
lml - 54967
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency