Vendemmia. Cantina di Venosa: raccolti 48mila quintali

Una vendemmia che, fin dai primi segnali in primavera, lasciava intuire il suo potenziale straordinario. Quest’anno la Cantina di Venosa ha raccolto 48mila quintali di uve, di cui 40mila di Aglianico, il vitigno che più di ogni altro rappresenta l’anima del Vulture. La parte restante è composta da Moscato, Malvasia, Greco e Merlot, varietà che arricchiscono i progetti paralleli della cantina, portan...