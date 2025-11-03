Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Trasporto merci: Sogedim acquisisce ramo "Overseas" di Raben Group
Azienda punta a consolidarsi nel mercato internazionale, integrando know how e flessibilità operativa
Sogedim, gruppo indipendente di trasporti e logistica attivo in campo internazionale, prosegue il proprio percorso di crescita internazionale con una nuova acquisizione nel comparto Air & Sea. Con l’acquisizione del ramo Overseas di Raben Group, l’azienda consolida il proprio ruolo di spedizioniere in Italia, ampliando la gamma di servizi dedicati al trasporto aereo e marittimo e rafforzando la pro...
lml - 54971
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency