Regione Campania, pmi in trasferta a Singapore

La Regione Campania, con il supporto della Camera di Commercio Italiana a Singapore (ICCS), sta compiendo una missione imprenditoriale a Singapore. La missione partita il 1° novembre si chiuderà il 10 novembre ed è destinata alle imprese del territorio pronte a internazionalizzarsi o a rafforzare la propria presenza nei mercati ASEAN.

La missione è aperta a imprese di qualsiasi dimensione con sede operativa in Campania, con una priorità riservata alle PMI e alle aziende già orientate all’export, operanti nei seguenti settori:

agroalimentare;

chimico-farmaceutico e dispositivi medicali;

aerospazio e automotive.

Il programma, articolato su quattro giornate, è costruito per offrire relazioni di valore e occasioni concrete di business. Le imprese selezionate avranno accesso a:

incontri B2B con operatori e investitori locali e regionali;

confronti con l’Ambasciata d’Italia, ICE, SACE, European Business Delegation e altri attori istituzionali;

attività di matchmaking personalizzato a cura della ICCS;

momenti di networking informale e visite aziendali.

Singapore è un hub strategico per gli affari in Asia, con un’economia stabile, fortemente digitalizzata e aperta agli scambi internazionali, è il luogo ideale per costruire relazioni di lungo periodo, trovare clienti e partner affidabili e aprirsi a nuove opportunità. Un’occasione concreta per espandere il proprio business e fare rete in uno dei mercati più competitivi e innovativi del Sud-Est asiatico.