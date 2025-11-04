It does not receive public funding
Banfi, nasce Cuvée Aurora Blanc de Blancs

Si completa la famiglia di Alta Langa, produzione di punta della cantina piemontese

Banfi completa la famiglia di Alta Langa con l’inserimento del Cuvée Aurora Blanc de Blancs.  La nuova referenza va ad arricchire il portafoglio di alta gamma della cantina piemontese, sempre più focalizzata nella produzione di Metodo Classico.   Banfi è tra le aziende storiche che, agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso, hanno raccolto l’eredità del metodo classico piemontese, dando vita al prog...

