Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Banfi, nasce Cuvée Aurora Blanc de Blancs
Si completa la famiglia di Alta Langa, produzione di punta della cantina piemontese
Banfi completa la famiglia di Alta Langa con l’inserimento del Cuvée Aurora Blanc de Blancs. La nuova referenza va ad arricchire il portafoglio di alta gamma della cantina piemontese, sempre più focalizzata nella produzione di Metodo Classico. Banfi è tra le aziende storiche che, agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso, hanno raccolto l’eredità del metodo classico piemontese, dando vita al prog...
Fc - 54979
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency