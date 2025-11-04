Heineken colloca bond per 1,3 miliardi di euro
Le obbligazioni saranno quotate sulla Borsa del Lussemburgo
Il gigante olandese della birra Heineken ha collocato con successo 1,3 miliardi di euro di obbligazioni. L'operazione avviene in due tranche: obbligazioni da 550 milioni di euro a 5,7 anni con una cedola del 2,990% e obbligazioni da 750 milioni di euro a 20 anni con una cedola del 4,242%.
Barclays, Citi, HSBC, Santander e Société Générale hanno agito in qualità di bookrunner.
Le obbligazioni saranno quotate sulla Borsa del Lussemburgo. I proventi verranno utilizzati per scopi aziendali generali, incluse le acquisizioni.
Fc - 54983
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency