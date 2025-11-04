Grandi manovre nel packaging europeo: l'austriaca Alpla e la britannica Radnor Hill, infatti, si sono rese protagoniste in questi giorni di alcune operazioni di espansione. Lo specialista dell'imballaggio Alpla amplia con effetto immediato la propria produzione e la propria gamma di tappi in plastica di alta qualità in Serbia rilevando la produzione di tappi del principale produttore serbo Energoplast...