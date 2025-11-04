Do you want to access to this and other private contents?
Grandi manovre nel packaging europeo
Alpla compra Energoplast (tappi), Radnor Hills investe nella linea in Uk di Tetra Pak per confezioni monodose
Grandi manovre nel packaging europeo: l'austriaca Alpla e la britannica Radnor Hill, infatti, si sono rese protagoniste in questi giorni di alcune operazioni di espansione. Lo specialista dell'imballaggio Alpla amplia con effetto immediato la propria produzione e la propria gamma di tappi in plastica di alta qualità in Serbia rilevando la produzione di tappi del principale produttore serbo Energoplast...
EFA News - European Food Agency
