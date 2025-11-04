Ilpra si espande: nuova filiale in Australia

Il consiglio di amministrazione di Ilpra, pmi innovativa attiva nel settore del packaging con un’ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, ha approvato oggi l’apertura, entro il primo semestre 2026, di una nuova filiale in Australia.

La presenza diretta nel Paese permetterà al Gruppo di operare a contatto con un mercato in espansione, valorizzando le competenze tecniche e la capacità di offrire soluzioni su misura per le esigenze locali.

La nuova sede si inserisce nella rete internazionale di Ilpra, che oggi conta filiali e centri di assistenza nei principali mercati mondiali, a supporto di una strategia basata su vicinanza, rapidità e conoscenza dei contesti locali.

“L’Australia rappresenta un mercato dinamico, con aziende attente alla sostenibilità e all’efficienza dei processi produttivi -spiega Maurizio Bertocco, presidente e amministratore delegato di Ilpra-. Ogni nuova filiale nasce da un ascolto attento dei mercati: essere lì, con persone e competenze dedicate, significa creare valore condiviso e rendere il brand sempre più globale e riconoscibile per tecnologia e affidabilità”.

Ilpra è attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali. Fondata nel 1955, è uno dei principali player nel settore del packaging grazie all’ampia gamma di macchine (termosaldatrici, riempitrici, termoformatrici, doypack, dosatrici, pesatrici, confezionatrici per il beauty e fine linea) e soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

PMI innovativa, si distingue per i continui investimenti in R&D (6,3 milioni di euro negli ultimi 3 anni) che hanno consentito di sviluppare internamente tecnologie e tecniche di confezionamento innovative in grado di soddisfare prontamente le esigenze della clientela. Con più di 21.000 macchinari venduti, 399 dipendenti, una vasta rete di venditori e la presenza in 9 paesi (Italia, Spagna, Francia, UK, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, India, Russia e Corea del Sud), il Gruppo realizza all’estero circa il 69% del fatturato e presidia direttamente i mercati di tutto il mondo.