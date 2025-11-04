Ilpra si espande: nuova filiale in Australia
La pmi specializzata in packaging alimentare aprirà nuova sede entro il primo sem 2026
Il consiglio di amministrazione di Ilpra, pmi innovativa attiva nel settore del packaging con un’ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, ha approvato oggi l’apertura, entro il primo semestre 2026, di una nuova filiale in Australia.
La presenza diretta nel Paese permetterà al Gruppo di operare a contatto con un mercato in espansione, valorizzando le competenze tecniche e la capacità di offrire soluzioni su misura per le esigenze locali.
La nuova sede si inserisce nella rete internazionale di Ilpra, che oggi conta filiali e centri di assistenza nei principali mercati mondiali, a supporto di una strategia basata su vicinanza, rapidità e conoscenza dei contesti locali.
“L’Australia rappresenta un mercato dinamico, con aziende attente alla sostenibilità e all’efficienza dei processi produttivi -spiega Maurizio Bertocco, presidente e amministratore delegato di Ilpra-. Ogni nuova filiale nasce da un ascolto attento dei mercati: essere lì, con persone e competenze dedicate, significa creare valore condiviso e rendere il brand sempre più globale e riconoscibile per tecnologia e affidabilità”.
Ilpra è attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali. Fondata nel 1955, è uno dei principali player nel settore del packaging grazie all’ampia gamma di macchine (termosaldatrici, riempitrici, termoformatrici, doypack, dosatrici, pesatrici, confezionatrici per il beauty e fine linea) e soluzioni tecnologiche all’avanguardia.
PMI innovativa, si distingue per i continui investimenti in R&D (6,3 milioni di euro negli ultimi 3 anni) che hanno consentito di sviluppare internamente tecnologie e tecniche di confezionamento innovative in grado di soddisfare prontamente le esigenze della clientela. Con più di 21.000 macchinari venduti, 399 dipendenti, una vasta rete di venditori e la presenza in 9 paesi (Italia, Spagna, Francia, UK, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, India, Russia e Corea del Sud), il Gruppo realizza all’estero circa il 69% del fatturato e presidia direttamente i mercati di tutto il mondo.
