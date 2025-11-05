Princes Group: ok alla negoziazione presso la Borsa di Londra
Capitale sociale ammesso alla categoria delle azioni ordinarie dell’elenco ufficiale Fca
A seguito del comunicato del 31 ottobre 2025 relativo all’offerta pubblica iniziale delle azioni ordinarie di Princes Group plc (leggi notizia EFA News), NewPrinces S.p.A. conferma che il capitale sociale di Princes Group, costituito da 244.702.956 azioni ordinarie, è stato oggi ammesso alla categoria delle azioni ordinarie (società commerciali) dell’elenco ufficiale della Financial Conduct Authority (Fca) e alla negoziazione sul mercato principale per i titoli quotati della London Stock Exchange (Lse) con il ticker “Prn”.
A seguito dell’ammissione, il capitale sociale di Princes Group risulta composto da 244.702.956 azioni ordinarie, ciascuna con un diritto di voto. Princes Group non detiene azioni proprie. Pertanto, la cifra complessiva di 244.702.956 diritti di voto potrà essere utilizzata dagli azionisti come denominatore per il calcolo delle partecipazioni rilevanti ai fini della notifica delle proprie partecipazioni, o delle variazioni delle stesse, in conformità alle Disclosure Guidance and Transparency Rules emanate dalla Fca.
