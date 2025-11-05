Princes Group: ok alla negoziazione presso la Borsa di Londra

Economia e finanza Princes group debutta "cauta"

L'ipo della galassia Mastrolia chiude raccogliendo 420 milioni di sterline: il titolo rivitalizza la Borsa

Princes Group, la divisione inlese dei NewPrinces di Angelo Mastrolia, che ha debuttato oggi in borsa con il ticker Prn, in quella che è considerara una delle più grandi quotazioni della città quest’anno, ha a... more