Princes group debutta "cauta"

Princes Group, la divisione inlese dei NewPrinces di Angelo Mastrolia, che ha debuttato oggi in borsa con il ticker Prn, in quella che è considerara una delle più grandi quotazioni della città quest’anno, ha archiviato la prima giornata di cobtrattazioni raccogliendo 420 milioni di sterline. Il titolo era valutato a 475 pence per ogni azione ponendo la sua valutazione di mercato a 1,16 miliardi di s...