Rovagnati: export traina crescita fatturato 2024

Rovagnati SpA chiude il bilancio dell’esercizio 2024 con un fatturato di oltre 320 milioni di euro, confermando la solidità e la continuità della propria traiettoria di crescita. La tendenza positiva si estende anche ai primi otto mesi del 2025, periodo in cui l’azienda ha registrato un incremento del fatturato di circa +5% rispetto all’anno precedente.In particolare, quest’anno, lo sviluppo è trainat...