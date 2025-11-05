Do you want to access to this and other private contents?
Rovagnati: export traina crescita fatturato 2024
Buoni risultati nella Grande Distribuzione e per le referenze della categoria benessere
Rovagnati SpA chiude il bilancio dell’esercizio 2024 con un fatturato di oltre 320 milioni di euro, confermando la solidità e la continuità della propria traiettoria di crescita. La tendenza positiva si estende anche ai primi otto mesi del 2025, periodo in cui l’azienda ha registrato un incremento del fatturato di circa +5% rispetto all’anno precedente.In particolare, quest’anno, lo sviluppo è trainat...
