Coppa Parma e Salame Felino: preaffettato e fatturato in crescita

Consorzi delle due Igp protagonisti al Merano Wine Festival dal 7 all'11 novembre

Un vero e proprio boom per quanto riguarda il preaffettato della Coppa di Parma, in crescita del 25% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre i dati produttivi del Salame Felino si confermano in linea con lo scorso anno, chiuso poi con il record di fatturato a quota 89 milioni di euro. Sono i numeri positivi con cui i Consorzi della Coppa di Parma IGP e del Salame Felino Igp si presentano al Merano...

EFA News - European Food Agency
