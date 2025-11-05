Crealis: Jean Pascal nuovo Chief Commercial Officer

Crealis, azienda produttrice di soluzioni di chiusura per vini e spiriti, annuncia la creazione della posizione di Chief Commercial Officer, affidata a Jean Pascal Rey. Il nuovo direttore commerciale entrerà a far parte dell’Executive Committee del Gruppo e riporterà direttamente a Enrico Bracesco, amministratore delegato del gruppo.Con oltre 30 anni di esperienza nel commercio omnicanale B2B e B2B...