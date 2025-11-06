Gruppo Formento acquisisce Carni Dock Srl

Gruppo Formento, azienda di spicco nella produzione di carne bovina in Piemonte, ha appena concluso l’acquisto del ramo d’azienda di Carni Dock Srl, storica realtà della provincia di Cuneo attiva nella macellazione di carne suina e nella produzione di salumi e prosciutti, tra cui il Prosciutto di Cuneo Dop. Carni Dock, entrata in crisi tra il 2023 e il 2024, era stata affidata a Mec già nel novembre 2024 attraverso un contratto di affitto di azienda, stipulato mentre la società si trovava in composizione negoziata. Il percorso si è poi consolidato felicemente nell’ambito del concordato semplificato intrapreso da Carni Dock e omologato dal Tribunale di Cuneo nel luglio 2025, step che ha consentito di arrivare alla firma definitiva dell’atto di acquisto.

Con questa operazione Gruppo Formento, della omonima famiglia, rafforza ulteriormente il proprio percorso di crescita e diversificazione, affiancando al core business della macellazione di carne bovina un presidio significativo nel comparto suino e dei salumi.

“L’acquisizione rappresenta per noi un passo strategico” commenta Claudio Formento. “E non solo a livello locale, ma come riflesso per l’intero settore del food nazionale, garantendo continuità a una realtà produttiva di assoluto rilievo nel panorama agroalimentare piemontese e italiano, che si era trovata in un momento di difficoltà e che insieme, facendo squadra, ha saputo risollevarsi investendo sempre sulla qualità. Siamo davvero felici di continuare questo percorso, certi che possa anche essere di esempio ad altri: fare squadra aiuta tutto il made in Italy”.



