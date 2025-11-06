Beretta crea il nuovo polo della bresaola

Fratelli Beretta punta a rafforzare il mercato della bresaola creando BFood delle Valli, un nuovo polo produttivo che riunisce Del Zoppo e Panzeri, imprese storiche, entrambe emblema della tradizione e dell’eccellenza produttiva della bresaola della Valtellina e della Valchiavenna.

Con oltre 100 milioni di euro di fatturato complessivo, due stabilimenti di produzione e due di affettamento per un totale di 13 linee produttive, nasce quindi una realtà industriale che integra due marchi simbolo della qualità e della cultura gastronomica delle valli alpine, sotto una visione condivisa e orientata all’innovazione e al futuro.

Socio di maggioranza di entrambe le realtà, Fratelli Beretta ha promosso questa integrazione per creare sinergie industriali e di ricerca, innovazione e sviluppo in un mercato tradizionalmente poco incline alla diversificazione e che mostrava da qualche tempo segnali di flessione. E’ stato infatti da tempo intrapreso, con successo, un lavoro di ricerca e sviluppo per riproporre la qualità e il sapore della bresaola secondo modalità di consumo più attuali e accattivanti lanciando sul mercato prodotti quali la bresaola alla julienne per arricchire le insalate o i Rolls con il formaggio adatto per snack ed aperitivi.

Grazie a una presenza geografica che fa di BFood delle valli l’unico gruppo a presidiare contemporaneamente la Valtellina e la Valchiavenna, la nuova realtà valorizzerà le peculiarità produttive e le specificità territoriali che caratterizzano la bresaola, preservandone la tradizione. Con l’obiettivo di rafforzare il legame con i territori d’origine, i brand esistenti e le loro filiere produttive, le famiglie Moro, Panzeri e Beretta, resteranno infatti parte integrante della compagine sociale la cui governance vedrà Mario Moro e Nicolò Panzeri in qualità di amministratori delegati mentre la presidenza sarà saldamente nelle mani della Famiglia Beretta.

La nuova realtà, capace di coniugare le competenze produttive di Del Zoppo e Panzeri con la solidità e la capacità di sviluppo del Gruppo Beretta potrà contare su importanti investimenti: 3 milioni nei prossimi due anni, in nuove tecnologie, linee produttive, software di gestione con l’obiettivo di rendere la bresaola un alimento sempre più versatile, adatto a ogni occasione di consumo e momento della giornata e capace di rispondere alle richieste nutrizionali dei consumatori più esigenti.

L’operazione si inserisce nella strategia di consolidamento e valorizzazione delle eccellenze del Gruppo Beretta che offre 24 DOP e IGP commercializzate di cui 16 prodotte in proprio.