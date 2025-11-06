Mack & Schühle acquisisce 75% Vinicola Antonio Divella

Mack & Schühle Italia ha acquisito il 75% delle quote di Vinicola Antonio Divella Srl, azienda pugliese attiva dal 1968 a Santeramo in Colle (Bari), specializzata nella trasformazione dell’uva in vino sfuso. Antonio Divella ha riportato 6,6 milioni di euro di ricavi nel 2024 e opera su una superficie di 13mila metri quadri, con una capacità di stoccaggio di circa 250mila ettolitri.

“L’operazione segna un passo decisivo verso la verticalizzazione del processo produttivo, rafforzando la presenza del gruppo in Puglia", spiega Fedele Angelillo, amministratore unico Mack & Schühle Italia, che annuncia "sinergie con lo stabilimento di Laterza (provincia di Taranto) e valorizzando le eccellenze enologiche regionali. Dal 2026", aggiunge, "il nostro business plan punta a una crescita significativa in termini produttivi e di fatturato, mantenendo la gestione alla storica famiglia Divella”.

Secondo Giuseppe Vito Divella, amministratore unico Vinicola Antonio Divella srl, l'ingresso nel gruppo Mack & Schuhle "ci offre l’opportunità di mettere a disposizione la nostra professionalità per dare continuità ad un progetto enologico iniziato quasi sessant’anni fa”.

L'operazione fa parte di una strategia espansiva di Mack & Schühle Italia, che ha da poco aperto la sua rete di distribuzione nella penisola, unitamente a una filiale nel Regno Unito. Il gruppo stima di concludere il 2025 con un fatturato intorno ai 215-220 milioni di euro, con una crescita tra il 5% e il 7%.