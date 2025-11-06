Clai, l'innovazione nella salumeria

Cinque prodotti pronti a essere lanciati e ad accendere suggestioni di gusto completamente inedite: le Fragranze di Salame.

Dopo due anni di studi, ricerche e sperimentazioni per raggiungere il risultato desiderato, Clai ha potuto presentare ufficialmente il suo salame aromatizzato. Che poi sono sono ben cinque i prodotti pronti a essere lanciati e ad accendere suggestioni di gusto completamente inedite: le Fragranze di Salame.

"Questi cinque nuovi salami sono il risultato di un percorso cominciato nel 2023 con un obiettivo: creare una linea di prodotto realmente nuova, distintiva e dal respiro più ampio possibile – conferma Gianfranco Delfini, direttore Marketing Clai –. Abbiamo effettuato prove e dato vita a innumerevoli combinazioni di gusti con i nostri salami, finché abbiamo raggiunto la conclusione che non poteva essere un singolo elemento a fare la differenza, era necessario un approccio più esteso e profondo. La nostra capacità di creare reti umane di valore si è rivelata ancora una volta preziosa: il quid che ha fatto la differenza è infatti arrivato dall’incontro con Baldo Baldinini, un vero maestro delle essenze, abile a lavorare su più piani, come quello gustativo, quello olfattivo e quello emotivo. Il suo genio creativo, unito al talento del nostro team, impegnato su più livelli di competenze, è stato decisivo. Baldinini ha aggiunto la sfumatura di qualità necessaria alla creazione di un bouquet di essenze che daranno vita a nuove esperienze di gusto. Il livello raggiunto è unico, un progetto completamente originale per il mercato dei salumi".

Le nuove essenze sono come detto cinque: Basilico, Profumi Mediterranei, Alchermes, Fiori d’Arancio e Cardamomo. Da sottolineare che una delle singolarità di ogni versione, come già avviene nel campo dei profumi, è la composizione di un mix di più aromi, allo scopo di esaltare quello principale e coinvolgere tutti i sensi dei consumatori.

Il risultato è un sentore totale e puro che non si può fare a meno di avvertire in tutta la sua profondità – conferma Gabriele Gardini, Ricerca & Sviluppo Clai –. Chiunque abbia provato in passato a gustare un qualsiasi salame aromatizzato, pensiamo a quelli al vino ad esempio, difficilmente ne avrà potuto apprezzare un profumo particolarmente evocativo. Con quelli realizzati da Clai l’esperienza sarà totalmente diversi. Grazie al lavoro fatto insieme a Baldinini, siamo riusciti ad applicare essenze molto più complesse e pure, con un’impronta significativamente più forte. Si tratta del primo salame che propone aromi all’interno del suo stesso prodotto. Un conto è aggiungere spezie nell’impasto, altra cosa è creare un impasto ad hoc, come è stato fatto in questo caso. Ci piace pensare che questo progetto possa contribuire a cambiare il modo di interpretare l’aromatizzazione nel campo dei salumi"

Ne è convinto anche lo stesso Baldo Baldinini. "Quando ho conosciuto la Cooperativa ho apprezzato il suo desiderio di realizzare qualcosa di davvero nuovo – spiega –. Non, dunque, il “solito” salame, con più pepe oppure meno pepe, più aglio, o con un pizzico di curcuma... Ho subito tirato fuori dai miei cassetti alcuni progetti che stavano lì da tempo e che aspettavano l’occasione giusta per prendere forma. Ho soltanto dovuto rendere coerenti queste idee con la realtà che avevo davanti. Il risultato è molto interessante. Mi piace pensare che, di tanto in tanto, possa nascere un prodotto davvero speciale, in grado di lasciare un segno profondo nel mercato e rappresentare ovunque la mia Romagna. Questo progetto è una parte di ciò che ho in mente e che, se sarà un giorno realizzato compiutamente, potrebbe rivoluzionare il concetto stesso di aromatizzazione.

La parola ora ai consumatori, con target speciale sulla Gen Z che, considerate analisi di mercato realizzate anche con il contributo di Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, potrebbe garantire un’accoglienza privilegiata.

Con ogni probabilità, saranno inoltre incuriosite fin da subito più fasce di consumatori anche per le nuove etichette delle Fragranze di Salame: a realizzarle è stato infatti l’estro creativo dell’illustratrice Francesca Ballarini, la cui professionalità è riconosciuta a livello nazionale.

l lancio delle Fragranze di Salame avverrà in momenti diversi. I primi due prodotti, Basilico e Profumi Mediterranei, verranno lanciati già a fine novembre con un’edizione limitata al canale normal trade. Le migliori salumerie e gastronomie d’Italia saranno il teatro della prima uscita di questa nuova linea, che si arricchirà anche delle pezzature da libero servizio in occasione di Marca, la fiera organizzata dalla GDO che si tiene a Bologna a metà gennaio.

Salamini e vaschette di affettato saranno presentate insieme a una terza aromatizzazione, l’Alchermes, che sarà proposta con la Passita, uno dei prodotti più conosciuti ed apprezzati della Cooperativa agroalimentare di Imola.