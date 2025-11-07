Heineken: 400 mln euro per birrificio all'avanguardia in Brasile

Heienken celebra oggi l'apertura di un nuovo birrificio all'avanguardia a Passos, in Brasile. Un traguardo strategico che sottolinea l'impegno dell'azienda a sviluppare ulteriormente la propria presenza a livello globale. L'impianto rappresenta uno dei maggiori investimenti di Heienken nella regione, per un totale di oltre 400 milioni di euro.

Con una capacità iniziale fino a 5 milioni di ettolitri all'anno, l'impianto servirà il mercato in crescita dei marchi Heineken e Amstel, entrambi marchi di puro malto al 100%, a dimostrazione del continuo investimento di Heineken nella categoria delle birre premium e in un'offerta di qualità superiore. Strategicamente situato nel sud del Minas Gerais, il birrificio potenzia la supply chain dell'azienda avvicinando la produzione ai principali centri di consumo nella regione sud-orientale del Brasile.

Come primo birrificio Greenfield di Heineken in Brasile, l'impianto è stato progettato da zero per integrare tecnologia all'avanguardia, sostenibilità ed eccellenza operativa. Integra sistemi avanzati di trattamento delle acque, processi ad alta efficienza energetica e pratiche di inclusione della forza lavoro, il tutto in linea con le ambizioni di Heineken "Brew a Better World".

"L'apertura del nostro nuovo birrificio a Passos segna un traguardo importante per Heineken", spiega Dolf van den Brink, presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato di Heineken. "Rafforza la nostra presenza globale e dimostra il nostro impegno per l'eccellenza operativa e la sostenibilità. Il Brasile è uno dei mercati della birra più dinamici al mondo e questo investimento riflette la nostra fiducia nel suo potenziale di crescita e il nostro impegno nell'offrire birre di qualità premium ai consumatori".

"Il Brasile è un mercato dinamico e in rapida evoluzione e questo investimento riflette la nostra fiducia nel suo potenziale a lungo termine", sottolinea Mauricio Giamellaro, amministratore delegato di Heineken Brasile. "Partire da zero ci ha permesso di costruire una struttura che riflette veramente i nostri valori: garantire una crescita superiore ed equilibrata, garantendo al contempo all'azienda un futuro a prova di futuro".

Con una superficie equivalente a 140 campi da calcio, il birrificio Passos stabilisce elevati standard di efficienza e tutela ambientale. L'impianto utilizza energia rinnovabile attraverso una combinazione di elettricità rinnovabile e caldaie a biomassa sostenibile per la produzione di energia termica. Inoltre, vanta un indice di utilizzo dell'acqua (Wur) ridotto fino al 30% per ettolitro grazie a sistemi di riutilizzo e un trattamento completo degli effluenti. Questa riduzione è resa possibile da un sottoprocesso di osmosi inversa all'interno del sistema di trattamento degli effluenti, che consente il ricircolo dell'acqua e riduce il fabbisogno idrico complessivo. Oltre all'impatto ambientale, il birrificio contribuisce allo sviluppo socioeconomico della regione. Durante la costruzione, Heineken ha ampliato l'infrastruttura idrica della città, migliorando l'accesso ad acqua di migliore qualità per la popolazione locale.

La costruzione e la gestione del birrificio hanno generato significative opportunità di occupazione, con 1200 posti di lavoro diretti e 11mila indiretti creati durante la fase di costruzione. Oggi, la struttura impiega 350 persone, il 60% delle quali residenti locali. In collaborazione con il Municipio di Passos e Senai-MG, Heineken ha inoltre investito in programmi di formazione tecnica, inclusi apprendistati in elettromeccanica, e sosterrà la creazione di un'unità Senai permanente nel comune, rafforzando il bacino di talenti locali e l'occupabilità.