Birrificio Veltins acquisisce marchio Karamalz

Il birrificio Veltins ha acquisto i diritti sul marchio Karamalz con effetto immediato dal birrificio privato Eichbaum di Mannheim. Parallelamente, Veltins ha rilevato anche la produzione della stessa Karamalz. Non sono ancora noti i termini finanziari dell'accordo, né quale sarà l'impatto occupazionale della transazione.

I dirigenti di Veltins considerano strategico Karamalz, trattandosi di uno dei più importanti marchi del comparto delle bevande al malto. "Considerando il notevole volume e l’importanza di mercato di Karamalz nel segmento delle bevande al malto, d’ora in poi potremo guadagnare punti con un vero e proprio marchio nei nostri canali di vendita", dichiara Volker Kuhl, direttore vendite e marketing di Veltins. "Siamo convinti di poter sicuramente ottenere impulsi di crescita in questo segmento di varietà chiaramente definito".

La birra di malto Karamalz faceva parte di Eichbaum da oltre 20 anni. Veltins ha assunto la distribuzione nazionale di Karamalz solo a marzo dello scorso anno, portando il marchio al dettaglio e alla ristorazione. Tuttavia, la partnership di distribuzione con Eichbaum si è conclusa a settembre. Il marchio di malto analcolico fu venduto per la prima volta nel 1955 da Henninger Bräu e, in seguito a una ristrutturazione, passò a Eichbaum nel 2001.

Secondo alcuni media tedeschi, la scelta di vendere da parte di Eichbaum sia dovuta a un'istanza di fallimento, presentata dallo stesso birrificio di Mannheim presso il tribunale distrettuale locale. Se l'azienda non dovesse riuscire a salvarsi, perderanno il posto di lavoro almeno 300 dipendenti.

Nel frattempo, per evitare il fallimento, Eichbaum ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede l'aggiunta di altre bevande distinte dalla birra. Attraverso un'istanza di autoamministrazione, l'azienda disporrà di un team dirigenziale separato gestirà l'attività, mentre un amministratore giudiziario sovrintenderà agli interessi dei creditori. La situazione finanziaria di Eichbaum è "peggiorata negli ultimi mesi", anche a causa dei prezzi elevati e della pressione concorrenziale nel mercato della birra.