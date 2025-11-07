L"etichetta di bollicine più bella è Helza Major Metodo Classico

È ufficiale: l’etichetta più affascinante del panorama spumantistico italiano è quella di HELZA Major Metodo Classico di Cantina Pietreionne, azienda vinicola di Ponte, a Benevento, nel Sannio, che si aggiudica il titolo di vincitore assoluto dei Wine Label Awards 2025, il contest promosso da Winelivery giunto alla sua quarta edizione, quest’anno in collaborazione con Decanto.L'etichetta è stata g...