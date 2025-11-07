It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Prosciutto Toscano Dop punta al mercato mitteleuropeo

Tour promozionale in Germania, in sinergia con altre eccellenze toscane

Si è concluso con successo il ciclo di promozione realizzato dal Consorzio del Prosciutto Toscano nel mercato tedesco, nell’ambito del progetto europeo Gusto (Garanzia, Unicità, Sapore, Tradizione, Origine). Queste attività si sono svolte nella città di Monaco di Baviera e hanno visto, nell’arco del mese di ottobre, una serie di iniziative finalizzate a valorizzare il prodotto certificato e a diffo...

lml - 55145

EFA News - European Food Agency
Similar