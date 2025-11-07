Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Prosciutto Toscano Dop punta al mercato mitteleuropeo
Tour promozionale in Germania, in sinergia con altre eccellenze toscane
Si è concluso con successo il ciclo di promozione realizzato dal Consorzio del Prosciutto Toscano nel mercato tedesco, nell’ambito del progetto europeo Gusto (Garanzia, Unicità, Sapore, Tradizione, Origine). Queste attività si sono svolte nella città di Monaco di Baviera e hanno visto, nell’arco del mese di ottobre, una serie di iniziative finalizzate a valorizzare il prodotto certificato e a diffo...
lml - 55145
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency