Nutraceutica. Labomar presenta piano industriale

Labomar SpA, azienda attiva a livello internazionale nel settore della nutraceutica e specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione conto terzi di integratori alimentari, farmaci, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici, ha ricevuto finanziamenti fino a un massimo di 120 milioni di euro a supporto della crescita e dell’espansione internazionale del Gruppo.Il nuovo assetto, a...