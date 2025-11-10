Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Ferrari cambia veste (in tavola)
Restyling per il Trentodoc campione del mondo
Il Ferrari Brut di Ferrari Trento festeggia il titolo di Campione del Mondo dei Blanc de Blancs svelando il restyling della Linea Classica, con l’intento di esprimere in modo ancora più incisivo la qualità distintiva delle sue bollicine Trentodoc e in particolare del Ferrari Brut, etichetta principe della Casa. Da sempre brindisi degli italiani per eccellenza, il Ferrari Brut è stato consacrato pochi...
Fc - 55152
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency