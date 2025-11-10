Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Grencore e Bakkavor, l'Authority UK della concorrenza ha detto sì
L'ok all'operazione, un deal da 1,5 miliardi di euro, cambia il mondo dei piatti pronti per la gdo
La Cma, la Competition and markets authority, l'Autorità garante della concorrenza e dei mercati della Gran Bretagna "propone di accettare le misure correttive offerte a seguito dell'indagine sull'accordo di acquisto del gruppo Bakkavor da parte del gruppo Greencore". Così, con questo incipit alla nota del 7 novembre scorso, sembra giungere alla conclusione il deal di cui si parla almeno da aprile co...
Fc - 55154
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency