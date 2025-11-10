Do you want to access to this and other private contents?
Ciliegie di montagna: Melinda e Vip si accordano
L'intesa permetterà maggior margine economico ai produttori
Valorizzare un prodotto di eccellenza come la ciliegia di montagna attraverso una collaborazione a livello di filiera tra due realtà consolidate dell’agricoltura e della cooperazione generando un beneficio per tutti i soci. È questo l’obiettivo dichiarato dell’intesa annunciata dal Consorzio Melinda e Vip Associazione delle Cooperative Ortofrutticole della Val Venosta e che avrà effetto già a partire...
