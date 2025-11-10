Do you want to access to this and other private contents?
Aton e Gtn, nasce il colosso italiano della digitalizzazione retail
Nuovo polo tecnologico tra Veneto e Friuli VG con 385 collaboratori e 33 milioni di fatturato
Le tech company Aton, con headquarter a Villorba, nel Trevigiano, specializzata nell’informatica mobile, e GTN, azienda con sede a Tavagnacco, in provincia di Udine che fornisce soluzioni tecnologiche per il retail e la ristorazione, annunciano un’importante joint venture. Terminata la fase preliminare di disegno strategico e collaudo sul campo, nasce un gruppo italiano (con 385 collaboratori e 33...
EFA News - European Food Agency
